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В Новосибирской области футболист дал пощёчину судье во время матча

Фото В Новосибирской области футболист дал пощёчину судье во время матча
Фото В Новосибирской области футболист дал пощёчину судье во время матча

Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp

В Бердске футболиста отстранили от игр после нападения на судью во время матча.

В Новосибирской области футболист Андрей Гончаренко дал пощечину судье во время матча 1 ноября. После этого инцидента он был отстранен от игр. Об этом сообщается на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени В. А. Блинова «Футбольный Бердск».

Неспортивная выходка произошла во время матча между командами «Линёво» и ЗапСибМеталл». Футболист сбил игрока другой команды. А после свистка судьи ударил последнего по лицу. Эпизод попал на видео.

По итогам инцидента спортсмена отстранили от участия в дальнейших играх. Конфликт рассматривала Главная Судейская Коллегия.

"Принято решение отстранить Гончаренко Александра от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий по футболу на территории города Бердска до особого решения ГСК", — сообщается на сайте.

Напомним, в ноябре главного тренера ХК "Сибирь" Андрея Мартемьянова оштрафовали за 300 тысяч за неприличный жест.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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