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общество

В Новосибирской области определили лучшую школьную столовую

Фото В Новосибирской области определили лучшую школьную столовую
Фото В Новосибирской области определили лучшую школьную столовую

Фото из группы Министерства образования НСО в "ВК"

Столовая гимназии "Горностай" признала лучшей в Новосибирской области по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса.

В Новосибирской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Гимназия № 6 "Горностай" взяла призы сразу в двух номинациях. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
"Образовательный центр — гимназия "Горностай" получил титул лучшей столовой городской школы, также лучшей признана и повар этой столовой.
"В номинации «Лучшая столовая сельской школы» побелила Мошковская общеобразовательная школа-интернат", — добавили в пресс-центре Минобра.
В ведомстве назвали еще ряд отличившихся поваров. Конкурсная комиссия высоко оценила качество работы пищеблока Мошковской общеобразовательная школы-интерната и повара Коррекционной школы-интерната №12 г. Искитима.

"Победители регионального этапа представят Новосибирскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», который планируется к проведению до 30 ноября", — уточнили в министерстве образования.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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