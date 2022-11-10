В Забайкалье мобилизованным выплатят 150 тысяч рублей за три месяца

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Выплату 150 тысяч мобилизованные будут получать частями в Забайкалье.

В Забайкальском крае выплату в 150 тысяч рублей, назначенную всем попавшим под частичную мобилизацию, разделят на три части и будут выплачивать в течение трёх месяцев. Об этом со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения региона сообщает ИА ZabNews.

В министерстве уточнили, что средства начали поступать на счета мобилизованных забайкальцев с 3 ноября. Суммы выплаты делят на равные части, в месяц мужчины будут получать по 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Александр Осипов сообщил, что для получения средств не потребуется писать заявления или собирать документы. Выплаты будут организованы по спискам военных частей.

Напомним, ранее новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации.