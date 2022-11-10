Водителя перевернувшегося под Татарском автобуса суд отправил под домашний арест

Фото: соцсети, прокуратура Новосибирской области, Сиб.фм

Татарский районный суд отправил под домашний арест водителя перевернувшегося 8 ноября в Новосибирской области автобуса: на Максима Бондаренко завели уголовное дело из-за гибели 7-летней девочки.

Сегодня, 10 ноября, в Татарском районном суде избрали меру пресечения для водителя ПАЗ, который 8 ноября не доехал до села Увальское, перевернувшись на трассе. В результате травмы получили шесть человек, а 7-летняя девочка скончалась.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователь потребовал избрать для Максима Бондаренко меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд поддержал это ходатайство.

«Бондаренко М.А. были установлены следующие запреты: общаться с потерпевшими, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться мобильными средствами связями»,

- сообщили в Татарском районном суде.

Между тем, руководство Татарского АТП, где работает водитель, в его вину не верят. Руководство предприятия заявило, что оплатит все расходы на похороны 7-летней девочки.