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Водителя перевернувшегося под Татарском автобуса суд отправил под домашний арест

Фото Водителя перевернувшегося под Татарском автобуса суд отправил под домашний арест
Фото Водителя перевернувшегося под Татарском автобуса суд отправил под домашний арест

Фото: соцсети, прокуратура Новосибирской области, Сиб.фм

Татарский районный суд отправил под домашний арест водителя перевернувшегося 8 ноября в Новосибирской области автобуса: на Максима Бондаренко завели уголовное дело из-за гибели 7-летней девочки.

Сегодня, 10 ноября, в Татарском районном суде избрали меру пресечения для водителя ПАЗ, который 8 ноября не доехал до села Увальское, перевернувшись на трассе. В результате травмы получили шесть человек, а 7-летняя девочка скончалась.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователь потребовал избрать для Максима Бондаренко меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд поддержал это ходатайство.

«Бондаренко М.А. были установлены следующие запреты: общаться с потерпевшими, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться мобильными средствами связями»,

- сообщили в Татарском районном суде.

Между тем, руководство Татарского АТП, где работает водитель, в его вину не верят. Руководство предприятия заявило, что оплатит все расходы на похороны 7-летней девочки.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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