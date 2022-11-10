Житель Искитима НСО погасил алиментный долг на почти полмиллиона рублей

Фото: pixabay.com

В Искитиме Новосибирской области местный житель вернул сыну алименты на 489 тысяч рублей.

38-летний искитемец вернул погасил алиментный долг перед сыном на 489 тысяч рублей.

Мужчина систематически участвовал в воспитании ребенка, при этом не задумывался о том, что нужно выплачивать еще и алименты. Так как со стороны взыскателя, то есть бывшей жены, претензий не было. При этом женщина указала местожительство экс-мужа — аварийное общежитие, из которого многие уже выселились. Во время выхода судебного пристава для вручения требования об исполнении судебного решения должника по адресу найти не удалось.

В поисках должника, судебные приставы опрашивали жителей Индустриального микрорайона, чтобы выявить место жительства гражданина.

Чтобы побудить искитимца начать выплачивать алименты своему 9-летнему сыну, пристав-исполнитель наложил арест на его имущество: бытовую технику. Через полчаса мужчина пришел в отделение, чтобы оплатить задолженность в 489 тысяч рублей. Теперь мужчина будет оплачивать текущие алименты до совершеннолетия сына.

Ранее Сиб.фм сообщал о мужчине, вернувшем долг в 1,9 млн рублей своим дочерям и бывшей жене незадолго до оглашения наказания по уголовному делу в суде. Кроме того, появилась информация о погашении алиментного долга перед сыном жительницей Новосибирска, прошедшей реабилитацию от зависимости.