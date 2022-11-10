Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Житель Искитима НСО погасил алиментный долг на почти полмиллиона рублей

Фото Житель Искитима НСО погасил алиментный долг на почти полмиллиона рублей
Фото Житель Искитима НСО погасил алиментный долг на почти полмиллиона рублей

Фото: pixabay.com

В Искитиме Новосибирской области местный житель вернул сыну алименты на 489 тысяч рублей.

38-летний искитемец вернул погасил алиментный долг перед сыном на 489 тысяч рублей.

Мужчина систематически участвовал в воспитании ребенка, при этом не задумывался о том, что нужно выплачивать еще и алименты. Так как со стороны взыскателя, то есть бывшей жены, претензий не было. При этом женщина указала местожительство экс-мужа — аварийное общежитие, из которого многие уже выселились. Во время выхода судебного пристава для вручения требования об исполнении судебного решения должника по адресу найти не удалось.

В поисках должника, судебные приставы опрашивали жителей Индустриального микрорайона, чтобы выявить место жительства гражданина.

Чтобы побудить искитимца начать выплачивать алименты своему 9-летнему сыну, пристав-исполнитель наложил арест на его имущество: бытовую технику. Через полчаса мужчина пришел в отделение, чтобы оплатить задолженность в 489 тысяч рублей. Теперь мужчина будет оплачивать текущие алименты до совершеннолетия сына.

Ранее Сиб.фм сообщал о мужчине, вернувшем долг в 1,9 млн рублей своим дочерям и бывшей жене незадолго до оглашения наказания по уголовному делу в суде. Кроме того, появилась информация о погашении алиментного долга перед сыном жительницей Новосибирска, прошедшей реабилитацию от зависимости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

1

Теги

Новосибирская область
дети
долги
мужчина
алименты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77903
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43219
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16535
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15799
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15655
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14697
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13512
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022