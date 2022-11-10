Жители Новосибирска перечислили атрибуты богатого человека

Фото: Густаво Зырянова

Что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя богатым, назвали жители Новосибирска – по мнению четверти опрошенных счастье начинается от 300 000 рублей.

Исследование, в котором приняли участие порядка 400 респондентов, провели аналитики сервиса Работа.ру. Из этого количества участников опроса 10% ответили, что для безбедной жизни хватит от 50 000 до 100 000 рублей, 12% — от 100 000 до 300 000. Четверть считает, что богатая жизнь начинается в диапазоне от 300 000 до 500 000 рублей, а 32% отметили, что благосостояние должно превышать 1 миллион месячного дохода.

Респонденты выделили следующие атрибуты богатой жизни: 41% считает, что у богатого человека должна быть элитная недвижимость, 56% заявляет о том, что на счетах в банке у богатого человека должны быть крупные суммы, ещё 60% говорит о наличии у такого персонажа собственного бизнеса.

Для 36% жителей Новосибирска атрибут богатой жизни – автомобиль, для 16% — украшения и ювелирные изделия, для 14% — брендовые вещи.

52% опрошенных находят, что разбогатеть можно, делая выгодные инвестиции, а 45% жителей Новосибирска верят, что крупную сумму можно выиграть в лотерею.



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