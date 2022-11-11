В ТРЦ «Аура» в Новосибирске объяснили эвакуацию посетителей 10 ноября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пресс-служба новосибирского ТРЦ «Аура» объяснила причина эвакуации посетителей 10 ноября.

В ТРЦ «Аура» прояснили ситуацию с эвакуацией посетителей в четверг, 10 ноября, из-за сообщения о минировании здания. Напомним, около 20:00 в центр позвонили и сообщили о заложенном взрывном устройстве.

«Администрация ТРЦ незамедлительно вызвала сотрудников полиции. На место приехали кинологи с собаками. Провести обследование здания было бы невозможно без эвакуации из-за большого количества гостей, поэтому в торговом центре была объявлена эвакуация. Проверка, проведенная оперативно-следственной группой, подтвердила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве было ложным. ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме в 22:23», — гласит сообщение пресс-службы ТРЦ.

В ТРЦ «Аура» также отметили, что делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей.

Напомним, последний раз масштабная эвакуация в ТРЦ «Аура» произошла летом, из-за короткого замыкания электропроводки в магазине «Акула», где продают детские товары.