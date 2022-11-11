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общество

Агроном оценила риски потерять урожай из-за бесснежной осени в Новосибирске

Фото Агроном оценила риски потерять урожай из-за бесснежной осени в Новосибирске
Фото Агроном оценила риски потерять урожай из-за бесснежной осени в Новосибирске

Фото: «МК в Новосибирске»/Анастасия Талалаева

Дачники в Новосибирской области беспокоятся за свой урожай из-за отсутствия снежного покрова.

Отсутствие плотного снежного покрова в ноябре не приведёт к значительным последствиям для урожая в Новосибирской области. К таком выводу пришла агроном, кандидат сельскохозяйственных наук и практикующий фермер Людмила Шубина, пишет «МК в Новосибирске».

Причина, как уточняет эксперт, в оптимальной температуре воздуха.

«Снежный покров — это защита от вымерзания для многих цветочных и некоторых ягодных культур. Пока вхождение в зиму можно считать мягким: ниже -5 температура ещё не опускалась. Недавно мы выкапывали пузыреплодники — лопаты ещё копают, почва не промёрзла», — добавила Шубина.

Эксперт считает, что поводов для беспокойства нет до тех пор, пока температура при отсутствии снега не достигнет отметки -20 градусов. От даты первых заморозков следует отсчитать ещё 30 дней и можно получить примерное число образования снежного покрова. По мнению Шубиной, первое значительное понижение температуры в регионе было 14 октября.

Напомним, снегопад в Новосибирске продлится до 13 ноября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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