Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Автомобиль разорвало на части в ДТП с тремя погибшими

Фото Автомобиль разорвало на части в ДТП с тремя погибшими
Фото Автомобиль разорвало на части в ДТП с тремя погибшими

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Красноярскому краю

Три человека скончались в аварии с грузовиком.

11 ноября стало известно об аварии на трассе «Красноярск-Енисейск»: там Toyota столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП легковой автомобиль буквально разорвало на части, оказавшиеся по разным сторонам дороги. По предварительным данным, на месте происшествия погибли три человека, находившиеся внутри «Тойоты». Кроме того, пострадал и водитель грузовика.

На место аварии выехал заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Руслан Северин со следственно-оперативной группой краевого Главка, а также врио начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Сергей Молявко: они будут координировать работу нарядов ДПС и выяснение причин случившегося, пишет «Проспект Мира».

Ранее Сиб.фм рассказывал об аварии, произошедшей в Ленинском районе Новосибирска: после столкновения маршрутки с «Тойотой» скончались два человека, находившиеся внутри легковой машины. Как сообщил источник в правоохранительных органах, вероятнее всего, водитель и пассажиры «Тойоты» были пьяны.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Красноярский край
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81526
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43805
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16378
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
16227
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14917
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13778
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022
12616
В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»