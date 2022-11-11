Автомобиль разорвало на части в ДТП с тремя погибшими

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Красноярскому краю

Три человека скончались в аварии с грузовиком.

11 ноября стало известно об аварии на трассе «Красноярск-Енисейск»: там Toyota столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП легковой автомобиль буквально разорвало на части, оказавшиеся по разным сторонам дороги. По предварительным данным, на месте происшествия погибли три человека, находившиеся внутри «Тойоты». Кроме того, пострадал и водитель грузовика.

На место аварии выехал заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Руслан Северин со следственно-оперативной группой краевого Главка, а также врио начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Сергей Молявко: они будут координировать работу нарядов ДПС и выяснение причин случившегося, пишет «Проспект Мира».

Ранее Сиб.фм рассказывал об аварии, произошедшей в Ленинском районе Новосибирска: после столкновения маршрутки с «Тойотой» скончались два человека, находившиеся внутри легковой машины. Как сообщил источник в правоохранительных органах, вероятнее всего, водитель и пассажиры «Тойоты» были пьяны.