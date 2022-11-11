Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

«В машине были пьяные»: появились подробности ДТП с двумя трупами в Новосибирске

Фото «В машине были пьяные»: появились подробности ДТП с двумя трупами в Новосибирске
Фото «В машине были пьяные»: появились подробности ДТП с двумя трупами в Новосибирске

Когллаж Сиб.фм: использовано фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области и областной прокуратуры

Стали известны подробности ДТП с маршруткой №18 в Ленинском районе Новосибирска. Как выяснилось, она была переполнена, и люди пытались попасть в салон ещё накануне происшествия.

ДТП на пересечении улиц Титова и Широкого переулка произошло около полудня в пятницу, 11.11.2022. Маршрутка №18 ехала со стороны микрорайона «Чистая слобода» на МЖК. Хотя транспорт и проехал всего лишь несколько остановок, машина была уже буквально забита людьми.

«Маршрутка была полная, это и спасло людей от сильных травм, как кильки в банке»,

- рассказывает мать одной из пострадавших в маршрутке девочек Ксения.

Все, кто был в салоне, почувствовал резкий удар. В маршрутку врезался автомобиль Toyota Corolla. От удара встречную иномарку перебросило к трамвайным путям. 44-летнего водителя зажало дверью. В маршрутке пострадали те, кто сидел у заднего окна. Как говорят родственники пострадавших, повезло, что автомобиль – не марки «ГАЗель».

«Племянница была в маршрутке. 12 лет. Ехала в школу. Сидела у разбитого окна сзади. Разбила лицо. Губы в кровь. Гематомы на лице и ноге», — рассказывает Илья.

Фото «В машине были пьяные»: появились подробности ДТП с двумя трупами в Новосибирске 2

В ГИБДД Новосибирска сообщают о двух погибших – это водитель Toyota Corolla и его сверстник-пассажир. Серьёзные травмы получили пять пассажиров маршрутки, и как минимум трое из них – дети.

«У меня дочь позвонила, была испугана, говорит, ударилась головой. Мы приехали, забрали её», — рассказывает ещё одна мать пострадавшей девочки.

На месте работали и спасатели, погибшего водителя пришлось доставать из покорёженной конструкции. Его пассажира медики не смогли откачать. Как говорят очевидцы, машина буквально «подлетела» после удара.

«Водитель автомобиля Тойота Королла не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси под управлением водителя 1962 г.р.»,

- приходят пока к выводу в ГИБДД Новосибирска.

Фото «В машине были пьяные»: появились подробности ДТП с двумя трупами в Новосибирске 3

Также источник Сиб.фм в правоохранительных органах рассказал, что в машине, где двое погибших, от паров алкоголя буквально «нечем дышать». Из искорёженного автомобиля также изъяли более пяти бутылок из-под спиртного.

«Вероятно, там была такая степень опьянения, что инстинкт самосохранения был погашен. Остальные пассажиры Тойоты Короллы пока находятся в шоке», — прокомментировал источник.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81530
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43809
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16379
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
16227
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14918
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13779
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022
12616
В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»