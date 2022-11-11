Диетолог рассказала об опасности злоупотребления овсяными хлопьями

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Злоупотребление овсяными хлопьями провоцирует дефицит витамина C и железа в организме.

Чрезмерное употребление хлопьев, в том числе овсяных, чревато дефицитом витамина C, а также железа и кальция, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила: несмотря на содержащиеся в геркулесе витамины B, E и ряд минералов, подобный завтрак лучше дополнять белковыми продуктами, фруктами и овощами. "Питание каким-то одним продуктом создает определенные дефициты. Если говорить про геркулес, то в нем содержится не очень много железа, мало белка. Если человек завтракает овсянкой каждый день, хорошо бы добавлять к нему белок и какие-то растительные продукты — овощи или фрукты как источник витамина C. Есть витамины B и E, но C и кальция практически нет", — подчеркнула Круглова.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что не все группы витаминов в сочетании нормально усваиваются организмом человека между собой. Так, например, витамины B12 и витамин D хуже всего сочетаются с витаминами A, C и E и никотиновой кислотой (PP), их не следует принимать в комплексе и нужно пить по отдельности.

По словам диетолога, еще один витамин, который лучше употреблять отдельно, — это витамин группы D. Если его сочетать с витамином A, то в таком случае они просто нейтрализуют друг друга.