Инвестор рассказал о способе сэкономить до 20% на аренде жилья

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Эксперт объяснила, как кэшбек поможет выгоднее арендовать жильё.

Экономить на аренде квартиры можно, если оплачивать расходы хозяина жилья с помощью карты. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила инвестор Татьяна Волкова. Вместо того, чтобы просто переводить плату за квартиру, можно предложить покупать для него всё необходимое и получать за это кэшбек.

«Ежемесячно они сталкиваются с необходимостью купить какие-либо билеты, мебель, оплатить определенные услуги и так далее. За счет их оплаты со своей карты арендующий может получать до 15 тысяч рублей в месяц кешбэком. Этот лайфхак позволит компенсировать часть расходов на аренду», — подчеркнула Волкова.

Кроме того, при аренде жилья стоит торговаться и пытаться сбить цену.

«Если повезет, снизите итоговую сумму, если повезет, на 50%. Учитывайте факторы, влияющие на ценник: шаговую доступность метро, школ и другой социалки. Если вы в ней пока не нуждаетесь, то рассмотрите спальный район, удаленный от метро. Так вы гарантированно будете больше двигаться, что полезно для здоровья и бюджета — сэкономите 10–20% от стоимости аренды», — добавила эксперт.

Напомним, тридцатилетний долгострой на Ивлева в Новосибирске планируют сдать в конце 2023 года.