МЧС предупреждает новосибирцев о гололедице на дорогах

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Сотрудники МЧС России предупреждают жителей Новосибирской области об опасности гололедицы на дорогах.

МЧС России по Новосибирской области напоминает, что в регионе наблюдаются перепады ночных и дневных температур окружающего воздуха от -2 до +3 градусов, а также о том, что в ближайшие выходные синоптики прогнозируют в регионе выпадение снега, местами мокрого снега и гололедицу на дорогах.

При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм, поэтому пешеходам стоит быть бдительными, смотреть себе под ноги. Во время гололеда рекомендовано носить нескользящую обувь с толстой подошвой. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом.

Не следует находиться в непосредственной близости к проезжей части и остановкам городского транспорта, а также перебегать дорогу в неположенном месте, так как остановочный путь автомобиля на обледенелой дороге может увеличиваться в три-четыре раза, и не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда.

Спасатели настоятельно рекомендуют в межсезонье уже использовать зимнюю резину. Во время движения автомобиля водителю следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов, резких торможений и маневрирований.