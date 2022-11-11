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Мокрый снег и -2 градуса ожидается в Новосибирске в выходные 12 и 13 ноября

Фото Мокрый снег и -2 градуса ожидается в Новосибирске в выходные 12 и 13 ноября
Фото Мокрый снег и -2 градуса ожидается в Новосибирске в выходные 12 и 13 ноября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

12 и 13 ноября в Новосибирске ожидается мокрый снег и температура -2 градуса.

Синоптики ожидают мокрый снег и температуры до -2 градусов в выходные 12 и 13 ноября.

В субботу, 12 ноября температуры ночью будут варьироваться от 0 до -5 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14-16 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега. Возможны метели и гололедица.

В воскресенье, 13 ноября, ночные температуры также составят 0...-5 градусов, днем — -2...+3 градуса. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Продолжит выпадать мокрый снег, в отдельных районах ожидаются метели и гололедные явления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил организовать проверку качества уборки снега в Новосибирске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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