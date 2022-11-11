В Новосибирске прокуроры проверяют качество уборки снега на дорогах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Прокурор Новосибирской области Бучман поручил организовать проверку качества уборки снега в Новосибирске.
По поручению прокурора НСО Бучмана прокуратурой города организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега.
Всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега будет дана принципиальная оценка.
Напомним, Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму.
Ранее Бучман встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский».
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