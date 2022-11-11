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В Новосибирске прокуроры проверяют качество уборки снега на дорогах

Фото В Новосибирске прокуроры проверяют качество уборки снега на дорогах
Фото В Новосибирске прокуроры проверяют качество уборки снега на дорогах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Прокурор Новосибирской области Бучман поручил организовать проверку качества уборки снега в Новосибирске.

По поручению прокурора НСО Бучмана прокуратурой города организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега.

Всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега будет дана принципиальная оценка.

Напомним, Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму.

Ранее Бучман встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирская область
снег
уборка снега
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