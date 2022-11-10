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Прокурор НСО Бучман провел встречу с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский»

Фото Прокурор НСО Бучман провел встречу с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский»
Фото Прокурор НСО Бучман провел встречу с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский»

Фото: пресс-служба Заксобрания Новосибирской области

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский».

В среду, 9 ноября, обманутые дольщики ЖК «Покровский» встретились с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом на проблемном объекте по улице Дуси Ковальчук №242/1.

По информации региональной прокуратуры, собравшиеся обсудили актуальные вопросы восстановления прав вкладчиков и сроки завершения строительства.

Застройщик ООО «РИК» намерен завершить работы по возведению первой секции до конца 2022 года. Здание проверяют эксперты инспекции государственного строительного надзора.

К декабрю 2023 года права дольщиков второй секции дома обещают восстановить с помощью «Фонда развития территорий».

Прокурор НСО поставил рассмотрение обращений горожан на контроль.

Ранее независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев оценил суммы выплат обманутым дольщикам в Новосибирской области. Кроме того, сообщалось, что генеральная прокуратура нашла новый подход к защите прав обманутых дольщиков.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Прокуратура Новосибирской области
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