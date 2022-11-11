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Министр строительства НСО Колмаков получил предостережение прокуратуры из-за срыва сроков

Фото Министр строительства НСО Колмаков получил предостережение прокуратуры из-за срыва сроков
Фото Министр строительства НСО Колмаков получил предостережение прокуратуры из-за срыва сроков

Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман продолжает проверки сроков строительства и ремонта соцобъектов в регионе – на этот раз глава ведомства вынес предостережение в связи с задержкой реконструкции больницы в Колывани.

Александр Бучман посетил районный посёлок Колывань по поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина. Вопрос о реконструкции Центральной районной больницы в районном посёлке обсуждается ещё с сентября 2020 года, однако, как выяснили прокуроры, на практике мало, что сделано.

«В связи с затягиванием вопроса подготовки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта прокурором области министру строительства региона объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков окончания строительства объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске также после проверки прокурора был оштрафован и генеральный застройщик ЛДС – ООО «ЭлинАльфа». Представители ведомства обнаружили, что сроки сдачи объекта подрядчик не соблюдает. За это он и был оштрафован на 106 миллионов рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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