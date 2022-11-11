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Под Новосибирском водитель Mitsubishi после ДТП с Toyota убежал в поле

Фото Под Новосибирском водитель Mitsubishi после ДТП с Toyota убежал в поле
Фото Под Новосибирском водитель Mitsubishi после ДТП с Toyota убежал в поле

Фото: «АСТ-54»

Пьяный водитель Mitsubishi на Ордынском шоссе в Новосибирске столкнулся с внедорожником Toyota.

Вечером 10 ноября на Ордынском шоссе около села Ярково столкнулись две иномарки. Один из водителей пострадал. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero iO не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado 150 TRD. От столкновения первую машину развернуло на месте, а вторую отбросило в кювет дороги.

Как сообщает автор публикации, водитель Pajero был пьян. При столкновении он ударился головой, а после ДТП сбежал в поле. Его поймали инспекторы ДПС. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

У Prado сработали подушки безопасности, водитель не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 автомобилей столкнулись в центре Новосибирска в ночь на 3 ноября.

Также три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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