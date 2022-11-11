Новосибирский театр Афанасьева переедет в новое здание до конца 2022 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске до конца 2022 года в новое здание переедет городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева переедет в новое здание на улице Максима Горького, 52 до конца 2022 года, сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Премьеры в театре начнутся лишь в 2023 году, так как требуется перенос и адаптация спектаклей для новой сцены.

Техническое открытие нового здания театра в бывшем кинотеатре «Пионер» состоялось 12 августа. Стоимость обновления помещения составила 630 миллионов рублей — работы провели в рамках нацпроекта «Культура» за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

В здании общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров оборудовали зрительный зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет.