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Певица из Новосибирска Варвара Убель вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе»

Фото Певица из Новосибирска Варвара Убель вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе»
Фото Певица из Новосибирска Варвара Убель вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе»

Фото: телеканал «Россия»

Вечером 11 ноября певица из Новосибирска Варвара Убель споёт на шоу «Ну-ка, все вместе».

Певица Варвара Убель выступит в финале шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1». Выпуск выйдет 12 ноября в 1:30 по новосибирскому времени (21:30 МСК).

В финале 5 исполнителей будут соревноваться за кубок шоу, миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».

Каждое выступление оценивают 100 членов жюри. Чем больше поддержки получит выступление участника, тем больше шансов на победу. В числе членов жюри — Сергей Лазарев, Родион Газманов, Авраам Руссо, Дмитрий Колдун и другие. Шоу ведёт Николай Басков.

Ранее Варвара получала высокие баллы членов жюри с аранжировками песни Toxic Бритни Спирс и Feeling Good Нины Симон.

Ранее певица рассказывала, что влюбилась в энергетику проекта с первого дня.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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