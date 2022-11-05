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Певица из Новосибирска Варвара Убель со второй попытки прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе»

Фото Певица из Новосибирска Варвара Убель со второй попытки прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе»
Фото Певица из Новосибирска Варвара Убель со второй попытки прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе»

Фото: группа UBEL Вконтакте

Певица Варвара Убель из Новосибирска прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе» с песней Toxiс Бритни Спирс.

Варвара Убель вышла в финал вокального шоу «Ну-ка все вместе». В полуфинале она исполнила песню Бритни Спирс Toxiс.

Певица из Новосибирска в отборочном туре исполнила джазовую композицию Puttin' on the Ritz, с которой набрала 98 баллов из 100. Последующие выступления жюри оценивала не так высоко. Так, после баттла, в котором Варвара Убель исполнила песню Анны Герман «Мы долгое эхо друг друга», она вылетела с проекта.

Позже ей предложили вернуться. В полуфинале с песней Toxic она заняла пятое место из пяти. Её взяли в финал, так как жюри решило пропустить всех конкурсантов.

Тем не менее, по словам певицы, она влюбилась в энергетику проекта с первого дня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что участница проекта "Новые пацанки" из Новосибирска осталась без родителей.

Также четыре новосибирских театра номинированы на премию «Золотая маска».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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