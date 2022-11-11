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В Новосибирске опубликованы тарифы на услуги Деда Мороза в декабре 2022 года

Фото В Новосибирске опубликованы тарифы на услуги Деда Мороза в декабре 2022 года
Фото В Новосибирске опубликованы тарифы на услуги Деда Мороза в декабре 2022 года

Фото: Freepik.com

В Новосибирске поздравление от Деда Мороза в среднем обойдется родителям в 2-3 тысячи рублей.

В Новосибирской области цены вызова аниматора в костюме деда Мороза в конце 2022 года начинаются от 600 рублей. А в среднем визит новогоднего волшебника вместе с внучкой обойдется в 2-3 тысячи рублей. Об этом сообщает сайт ведомостинсо.рф.

Как выяснила редакция сайта, цены выступления сильно варьируются. Минимальная планка — 600 рублей за 15 минут поздравления. Чем ближе Новый год, чем больше атрибутов шоу и аниматоров будут участвовать в представлении, чем больше ростовых кукол, подарков и зверюшек будут в шоу, тем дороже оно обойдется.

Аниматоры предлагают и альтернативные образы: Артура Пирожкова, Георгия Лепса, Егора Крида, Тимати или Элджея. Появление одного актера в таком облике на 15 минут обойдется в 3500 рублей.

В списке предложений также часовой спектакль «Хаги Ваги — похититель рождества».

Предлагают даже неожиданную встречу с Дедом Морозом в лесу. По сценарию, родители и ребенок отправляются на снегоходе в лес, а из-за ёлки к ним выходят Дед Мороз со Снегурочкой и дарят подарки. Такое шоу обойдется в 5000 рублей.

Кто-то увеличивает цену из-за актерских талантов и попадания в образ. Так, за 7 тысяч на праздник можно позвать двухметрового Деда Мороза в костюме ручной работы с посохом и актерским образованием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что главный Дед Мороз России из Великого Устюга прибудет в Новосибирск на поезде 24 ноября.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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