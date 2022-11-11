Президент федерации панкратиона Забайкалья покончил с собой в спортивном зале

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Президент федерации панкратиона Забайкалья Олег Сороканюк покончил с собой.

В Чите нашли тело президента федерации панкратиона Забайкальского края Олега Сороканюка. Об этом сообщает ИА ZabNews. Предположительно, погибший свёл счёты с жизнью, считает его окружение.

По данным издания, тело Олега Сороканюка нашли вечером 10 ноября в спортивном зале. Родственники погибшего предполагают, что его могли довести до самоубийства. Ранее стало известно, что следователи заинтересовали спортивным лагерем, где работал президент федерации панкратиона Забайкалья. Сообщается, что там проводили проверку, а позже возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

Сам Олег Сороканюк детей не обижал, считает его знакомая кинорежиссёр Елена Хзаняни.

«Олег никогда никого не обидел, не ударил, он всегда воспитывал [детей] очень достойными людьми, был им как отец», – сказала она.

На место обнаружения тела работают следователи. Следователи не комментировали инцидент.

Напомним, ранее обвиняемый в убийстве жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО.