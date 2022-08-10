Убийца жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО

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Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской больницы Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО 9 августа

9 августа Дмитрий Казаков, обвиняемый в убийстве жены главного врача горбольницы в Искитиме, был найден мертвым. О том, что он покончил с собой, подтвердил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2020 года главный врач искитимской городской больницы вернулся домой после охоты и обнаружил тело своей жены, связанное бельевыми веревками. Также из дома пропали ценности.

Обвиняемого задержали в Томске летом 2021, спустя год после убийства в Искитиме. Дмитрий Казаков обвиняется в серии убийств с разбоем и ранее имел судимость. Мужчина признался в убийстве Кайгородовой.

Напомним, Казаков в феврале 2022 года показал следователям, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском. Также он рассказал, что несколько дней следил за обитателями дома, а пробрался внутрь с помощью двух стамесок.

Ранее Сиб.фм сообщил, что убийца 17-летней девушки в Новосибирске признался в совершении преступления.