Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Убийца жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО

Фото Убийца жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО
Фото Убийца жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО

Фото Сиб.фм

Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской больницы Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО 9 августа

9 августа Дмитрий Казаков, обвиняемый в убийстве жены главного врача горбольницы в Искитиме, был найден мертвым. О том, что он покончил с собой, подтвердил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2020 года главный врач искитимской городской больницы вернулся домой после охоты и обнаружил тело своей жены, связанное бельевыми веревками. Также из дома пропали ценности.

Обвиняемого задержали в Томске летом 2021, спустя год после убийства в Искитиме. Дмитрий Казаков обвиняется в серии убийств с разбоем и ранее имел судимость. Мужчина признался в убийстве Кайгородовой.

Напомним, Казаков в феврале 2022 года показал следователям, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском. Также он рассказал, что несколько дней следил за обитателями дома, а пробрался внутрь с помощью двух стамесок.

Ранее Сиб.фм сообщил, что убийца 17-летней девушки в Новосибирске признался в совершении преступления.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22765
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
16512
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
13973
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
12852
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
11328
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
10685
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
10545
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска