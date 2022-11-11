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Спасшего людей в костромском кафе "Полигон" военного похоронили под Новосибирском

Фото Спасшего людей в костромском кафе "Полигон" военного похоронили под Новосибирском
Фото Спасшего людей в костромском кафе "Полигон" военного похоронили под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

11 ноября в Бердске простились с военным, который погиб во время спасения людей из пожара в клубе "Полигон" в Костроме.

Военный из Бердска Александр Редников погиб, спасая людей из пожаре в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. 11 ноября мужчину похоронили под Новосибирском, где живёт его семья. Прощание с героем проходило Богоявленском храме.

Сослуживец погибшего, Руслан, рассказал в беседе с "АиФ-Новосибирск", что Редников прошел все войны современности.

"У него был дух тигра", — сказал о приятеле мужчина.

Еще один сослуживец погибшего отметил мужество и самоотверженность. Он проявлял героизм еще во время службы в 67-й Бердской бригаде специального назначения.

"Уничтожал террористическую опухоль на теле нашего Отечества", — сказал Евгений о погибшем военном.

Как ранее писал Сиб.фм, пожар в клубе "Полигон" произошёл ночью 5 ноября. Александр Редников находился рядом и вынес на улицу нескольких человек. Сам при этом погиб от отравления угарным газом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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