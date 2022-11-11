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В Новосибирске мэрия закупит снегоуборочные машины почти за 105 миллионов рублей

Фото В Новосибирске мэрия закупит снегоуборочные машины почти за 105 миллионов рублей
Фото В Новосибирске мэрия закупит снегоуборочные машины почти за 105 миллионов рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Дорожно-благоустроительный комплекс мэрии Новосибирска закупит девять снегоуборочных машин за 104,4 миллиона рублей.

Для уборки улиц Новосибирска дорожно-благоустроительный комплекс мэрии закупит девять универсальных машин за 104,4 миллиона рублей, что следует из заказа ДЭУ №1 на сайте госзакупок.

Каждая машина будет укомплектована совком снегоочистителя, распределителем бионорда, щеткой и оборудованием для полива дорог. Торги завершатся до 18 ноября, а в город технику доставят до 15 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил организовать проверку качества уборки снега в Новосибирске. Кроме того, появлялась информация, что Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

госзакупки
снег
техника
Мэрия Новосибирска
уборка снега
вывоз снега
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