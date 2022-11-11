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В Новосибирске на 19-летнего сотрудника оператора завели дело за «слив» данных клиентов

Фото В Новосибирске на 19-летнего сотрудника оператора завели дело за «слив» данных клиентов
Фото В Новосибирске на 19-летнего сотрудника оператора завели дело за «слив» данных клиентов

Коллаж Сиб.фм: фото пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области

Сотрудники ФСБ привлекли к ответственности 19-летнего сотрудника компании сотового оператора из Новосибирска, который продавал личные данные клиентов.

19-летний сотрудник одной из точек продаж сотового оператора, устроившись на работу, нашёл дополнительный источник заработка. Через него клиенты могли узнать о созвонах интересующих абонентов и получить детализацию их разговоров.

«Установлено, что сотрудник салона мобильной связи копировал и передавал третьим лицам за денежное вознаграждение информацию из корпоративной базы данных оператора сотовой связи. Оформляя фиктивные заявления и подделывая подписи абонентов, новосибирец продавал заказчикам сведения о принадлежности телефонных номеров и детализацию телефонных соединений», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Фото В Новосибирске на 19-летнего сотрудника оператора завели дело за «слив» данных клиентов 2

После того, как о деятельности 19-летнего парня узнали контрразведчики, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). Теперь молодому сотруднику грозит полумиллионный штраф и пять лет тюрьмы.

Как отмечают в УФСБ, с начала года за неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение тайны переписки и телефонных переговоров осуждены 10 человек, дела ещё семерых жителей Новосибирской области сейчас расследуются.

Также напомним, что в мае этого года ритуальная фирма в Новосибирске получила штраф в размере 1 миллиона рублей за покупку данных об умерших.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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