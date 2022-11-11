В Новосибирске прокуроры выявили более 40 нарушений уборки дорог от снега

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Прокуратура Новосибирска вынесла предупреждения после некачественной уборки снега в городе.

В Новосибирске прокуратура проверила некачественную уборку улиц города от снега. Выявлены 40 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана сотрудники ведомства проверили крупные городские улицы и обнаружили наледь на тротуарах и скопление снега на проезжих частях. В связи с этим шести руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов вынести преставление и потребовали убрать снег и наледь.

24 предостережения вынесены также главам районов и Центрального округа, в а отношении директоров дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) возбуждены 8 административных дел по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и ст. 8.22 Закона об административных правонарушениях в Новосибирской области (нарушение требований в области благоустройства).

Прокуратура проверит исправление выявленных нарушений.

Еще одно предостережение прокурор города Александр Бучман 1 ноября вынес мэру Новосибирска Анатолию Локтю за содержание улично-дорожной сети в зимний период. Цель такого предупреждения — не допустить нарушения закона о безопасности дорожного движения и обеспечить техникой городские ДЭУ.

В 2022 году мэрия приобрела 22 единицы спецтехники для уборки улиц. Они выйдут на улицы города до 15 декабря. Но даже с этим пополнением зимний автопарк далек от нормативного количества снегоуборочных машин.