В Новосибирске временно закроют троллейбусный маршрут №29

Фото: Сиб.фм

Двадцать девятый троллейбус не будет ходить в Новосибирске до начала декабря.

В Новосибирске закрывают троллейбусный маршрут №29. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Ограничение несёт временный характер и вводится ради ремонта моста. Троллейбус №29 курсирует между площадью Маркса и Северо-Чемским жилым массивом.

Кроме того, мэрия анонсировала частичное перекрытие проезда по улице Ватутина. Также движение будет сужено на мосту через малую реку Тулу.

В мэрии утончили, что указанные ограничения проезда будут действовать в период с 22:00 часов 11 ноября и до 6:00 28 ноября. Все ремонтные работы подрядчик должен будет завершить в срок до 30 ноября.

Ранее Сиб.фм писал, что водители вновь начали заезжать на перекрытую часть улицы Ленина. Автомобилисты ездят по тротуарам, несмотря на запрет. Ещё вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. А днём 11 ноября водители начали парковаться на улице. Прохожие утверждают, что водители сворачивают поворачивают с Советской улицы и едут прямо через бетонные блоки.

Напомним, ранее новосибирские автомобилисты в Генпрокуратуре потребовали отменить перекрытие улицы Ленина.