Новосибирские автомобилисты в Генпрокуратуре потребовали отменить перекрытие улицы Ленина

Фото: Елена Балуева / Сиб.фм

В Новосибирске автомобилисты обратились в Генпрокуратуру с требованием отменить перекрытие улицы Ленина на новогодние праздники.

В понедельник, 7 ноября, секретарь общественного совета при минтрансе Новосибирской области Михаил Мезенцев опубликовал открытое обращение уже в Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку соблюдения законодательства при перекрытии движения отдельных участков дорог общего пользования на территории города, принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности лиц, допустивших грубое нарушение законодательств.

Мезенцев попросил отменить ограничения на движение по улице Ленина, так как, по его мнению, они нарушают нормы законодательства.

Активист опасается, что перекрытие серьезно затруднит движение транспорта в центральной части Новосибирска и станет причиной постоянных пробок на соседних улицах.

Кроме того, руководитель новосибирского отделения федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков обратил внимание Госавтоинспекции и прокуратуры Новосибирска на тот факт, что улицу Ленина, которую должны были закрыть для движения машин 6 ноября, перекрыли 4-го числа.

Ранее власти Новосибирска объяснили запрет на движение транспорта по улице Ленина, а городские рестораторы рассказали, что их ждёт из-за перекрытия улицы.