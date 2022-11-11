Замглавы отряда имени Кости Долгова в Чите пойдёт на СВО добровольцем

Фото: ZabNews

Читинец Константин Мухомедьяров отправится в зону СВО.

Замруководителя поискового отряда имени Кости Долгова в Чите Константин Мухомедьяров планируется отправиться 8 января добровольцем на выполнение задач специальной военной операции. Об этом 10 ноября сообщает ИА ZabNews.

«Новый год и Рождество я ещё встречу дома. А 8 января уже улечу в Грозный, затем в Гудермес на подготовку. Это у нас неспокойное время уже давно, что касаемо именно Луганска с Донбассом, оставаться в стороне больше нельзя», – процитировали добровольца на сайте.

По информации портала, под частичную мобилизацию Мухомедьяров не попал по состоянию здоровья.

Доброволец считает, что работу поискового отряда его решение существенно не ухудшит.

Поисковый отряд назван в честь семилетнего мальчика из Читы Кости Долгова. В регионе это имя запомнилось из-за трагической истории — в 2014-м году ребёнок пропал, а позже его нашли вмёрзшим в лёд.

Напомним, ранее новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации.