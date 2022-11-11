Жители Новосибирска хотят работать 4 дня в неделю из дома

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Большинство работающих жителей Новосибирска хотят работать 4 дня в неделю или удалённо.

32% новосибирцев хотели бы работать удалённо, 27% хотят четырёхдневную рабочую неделю, а 22% работящих жителей города не отказались бы вместо работы утром поспать еще пару часов. К таким выводам пришли исследователи Зарплата.ру.

В холодное время года большинство жителей Новосибирска стали хуже себя чувствовать во время рабочего дня. 60% горожан с трудом просыпаются и заставляют себя ехать в офис, у 13% нет сил в течение дня, 27% считают, что близки к депрессии, и у них нет желания работать.

Чтобы вернуть работоспособность, 45% работающих новосибирцев от 18 до 55 лет пьют витамины, 24% предпочитают возвращать бодрость с помощью кофе, 15% гуляют и дышат свежим воздухом, 9% восстанавливаются у врачей, 5% проходят оздоровительные процедуры и только 2% берут отпуск на переходный осенне-зимний период и уезжают в тёплые края.

Участники опроса считают, что работодателям нужно помогать своим сотрудникам.

Для 37% респондентов важны дополнительные часы или дни отдыха, 32% работников хотят работать удалённо хотя бы один день в неделю, еще 14% хотели бы меньше планёрок и совещаний, для 10% важен бесперебойный доступ к кофе, для 7% — свежие фрукты.

Кроме удалёнки и сокращённой недели сибиряки отмечают, что было бы неплохо иметь долгий перерыв среди рабочего дня (10%), а для некоторых важно иметь возможность во время этого перерыва поспать (9%).

Наиболее тяжело переход от осени к зиме даётся сотрудникам финансовых, строительных, промышленных, медицинских, транспортных и образовательных компаний, а также в сфере услуг.

Ранее исследование hh.ru показало, что 80% жителей Новосибирска не хватает зарплаты на основные нужды.

Также россияне стали более бережно относиться к собственному бюджету и делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок.