Быстро похудеть к Новому году: фитнес-тренер назвал 3 главные ошибки женщин на диете

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Ленивый человеческий мозг так устроен – откладывает до последнего необходимые дела. К примеру, мечтающие похудеть, как правило, очнутся за месяц-два до отпуска или перед Новым годом. В погоне за срочным похудением они допускают фатальные ошибки. Мы собрали для вас мнения тренеров и комментарии медиков.

Ошибка номер один – «кривые» диеты или дефицит жиров и углеводов

Если из рациона убрать углеводы, быстро тратится глюкоза крови и уходит жидкость. Вес снижается, но немного, потому что углеводы задерживают мало жидкости. Затем организм начинает добывать энергию из мышечного белка, вес тем самым продолжает снижаться, но за счет собственных мышц. Тело может стать еще более дряблым, чем до похудения, поясняет диетолог медицинского центра «Горизонт» Наталья Давыдова. Жиры, по словам доктора, важное звено в процессе выработки многих гормонов. Они участвуют в создании новых клеток. Их отсутствие приводит к выпадению волос, дряблости кожи, а также к появлению морщин.

Ошибка номер два – строгая монодиета

Кефирная, арбузная, гречневая диеты дают быстрый результат и много вреда. При диете на одном продукте замедляются обменные процессы, и в итоге организм мстит накоплением жиров «на черный день», рассказала фитнес-тренер, финалистка Чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу Алина Иванова. По её наблюдениям, многие клиентки фитнес-клубов пробуют есть только гречку, а потом приходят в магазин, скупают все подряд и едят. Это срывы, они однозначно будут, если не питаться сбалансировано. При использовании монодиет метаболизм не разгоняется.

Ошибка номер три – сочетание нескольких методов похудения

Единовременное применение нескольких методов, таких как строгая диета, ежедневные тренировки и прохождение 15 тысяч шагов за сутки, по мнению фитнес-тренера из Австралии Рейчел Аттард, приводит к быстрому психологическому истощению.

По её словам, бег, ходьба по лестнице и кроссфит являются не слишком эффективными в борьбе с лишними килограммами. Но выход есть: «Лучшее, что вы можете сделать для своей фигуры, — это ходьба. Я советую своим клиентам ходить минимум три раза в неделю и каждый раз стремиться к отметке в десять тысяч пройденных шагов», — подчеркнула эксперт.

Вместо резюме

Помните, умный человек на ошибках учится. Вместо того, чтобы корить себя за неудачу, берите себя в руки, получайте новые знания и разумно двигайтесь к своей цели.