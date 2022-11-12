Дом Деда Мороза откроют в Новосибирске 10 декабря

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В центре Новосибирска готовят к открытию дом Деда Мороза, который разместится в купеческом особняке на улице Максима Горького, 16.
Дом Деда Мороза появится в Новосибирске в 2022 году. Он откроется в старинном купеческом особняке на улице Максима Горького, 16. Об этом сообщают "Новосибирские новости".
По данным издания, сказочный музей начнет свою работу уже в декабре. Открытие назначено на 10 декабря. Сейчас в помещениях идет косметический ремонт.
Создатели дома Деда Мороза уверяют, что объект будет работать в формате живого музей. Кроме оригинальных экспонатов гостей будут ждать всевозможные квесты и новогодние представления с участием любимых сказочных персонажей. В настоящее время для участия в проекте набирают Снегурочек, Дедов Морозов, Бабок-Ёжек.
Куратор проекта Ольга Плетенкина объяснила, что после новогодних праздников в купеческом особняке продолжатся тематические представления.
"Хотим, чтобы наши гости не за стеклом увидели сказку, а в неё именно попали и поучаствовали", — объяснила она.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о расценках на услуги Деда Мороза в декабре 2022 года.
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