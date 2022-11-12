Метеорный поток Леониды пройдет над Новосибирском 18 ноября

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18 ноября жители Новосибирска смогут наблюдать в небе пик метеорного потока Леониды.

Пик метеорного потока Леониды в Новосибирске ожидается 18 ноября. В ночном небе можно будет увидеть до 15 падающих звезд в час.

Как объясняют астрономы, поток Леониды возникает из шлейфа частиц, выпадающих из кометы Темпеля-Туттля.

Звездопад будет заметен в районе созвездия Льва. Правда, увидеть вспышки на небе удастся только при ясной безоблачной погоде.

В Новосибирском планетарии рассказали, что метеорный поток продлится несколько дней — до 30 ноября. Любоваться падающими звездами лучше за городом, вдали от искусственного освещения.

Как ранее писал Сиб.фм, с 7 по 12 октября новосибирцы наблюдали звездопад Дракониды.

Напомним, 8 ноября жители Новосибирской области не смогли увидеть лунное затмение из-за облачности.