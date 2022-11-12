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общество

Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем
Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем

Kartinkin.net

Героиня сериала «Великолепный век», простая наложница Хюррем, которую все в гареме ненавидели и пытались изжить со свету, смогла не просто обратить внимание султана Сулеймана на себя, но и стать его любимой хасеки-султан. Почему бы не обратить внимание на ее техники обольщения мужчины и не применить на потенциальном партнере? О том, какими приемами обольщения пользовалась Хюррем — рассказываем в нашем материале.

Покажите, что вы особенная

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 2

Первым шагом необходимо найти в себе изюминку — то, что отличает вас от большинства девушек вокруг. Сыграйте на внешности или рискните вытворить что-то необычное. Хюррем, например, только оказавшись в гареме, в первый же день обратила внимание Сулеймана на себя. Она сначала выкрикнула имя султана, а потом притворилась, что упала в обморок. А кто поймал её в этот момент? Верно, будущий муж. Поэтому при обольщении первым делом нужно заинтересовать объект обожания — это уже упростит задачу, и влюбить мужчину в себя будет проще.

Демонстрируйте зависимость от мужчины

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 3

Ничто не тешит мужское самолюбие лучше, чем осознание, что именно он является лидером в паре. Пусть даже такие мысли подселила в голову будущего партнёра женщина. Поэтому, пытаясь кого-то соблазнить и влюбить в себя, показывайте нежную сторону, пусть избранник почувствует себя героем и придёт вам на помощь. Мужчинам очень нравится кого-то спасать — вот и покажите незащищённость, нужду в его опеке. Выступая рыцарем, способным быть сильным для дамы, он и сам вскоре начнёт тянуться к вам, чтобы снова ощутить чувство превосходства над соперниками.

Будьте яркой, позитивной и немного сумасшедшей

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 4

Мужчинам нравятся позитивные и яркие личности — покажите избраннику всю себя. Когда удалось привлечь внимание мужчины, поддерживайте образа того, что вы не такая, как все. Для этого одевайтесь ярко, красуйтесь перед избранником, излучайте добро и позитив. Показывайте ему, насколько с вами приятно быть вместе. И, конечно же, не забывайте про капельку сумасшествия. Пока все другие девушки вокруг только и думают, как показывать себя исключительно с хорошей и правильной стороны, затмите их жаждой жить здесь и сейчас.

Не забывайте о загадочности

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 5

Раскрывать все секреты сразу не стоит. Вы можете быть достаточно честной и дружелюбной с понравившимся мужчиной, чтобы не вызвать чувства недоверия. Скрытных дам никто не любит, а вот некая таинственность в девушке манит мужчин. Интерес с каждой встречей у партнёра будет лишь расти. Вскоре мужчина сам начнёт предпринимать попытки по завоеванию женщины-загадки, желая узнать секрет и сделать своей.

Не скрывайте тёплых чувств к мужчине

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 6

Ещё одна беспроигрышная техника обольщения Сулеймана у Хюррем звучала так: показывать султану любовь и не скрывать тёплых чувств. Несмотря на достаточно большое количество жён и наложниц в гареме, именно с Роксоланой султан чувствовал умиротворение и покой. Почему? Хюррем не стеснялась хвалить и поддерживать любимого, показывала привязанность и красиво говорила о том, что чувствует. Мужчины всегда очень ценят и дорожат теми женщинами, которые в нужное время делают первый шаг навстречу им.

Создавайте необычные совместные воспоминания

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 7

Создать необычные совместные воспоминания — быстрый способ влюбить мужчину. Мужчины на самом деле так же впечатлительны, как и дамы. Один из безотказных и рабочих способов влюбить в себя и обольстить — запомниться избраннику. Если вы яркая и открытая, позитивная и игривая — это хорошо, но мало. Постарайтесь стать в его жизни неповторимой. Создайте с понравившимся мужчиной особенные моменты, которые тот ещё долго будет вспоминать с теплотой и улыбкой. Как только мужчина поймёт, что такую, как вы, он никогда больше не встретит, то и отпускать не захочет.

Не конфликтуйте открыто с друзьями и семьёй избранника

Фото Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем 8

Бывает, что люди не слишком нравятся друг другу. Но, если вы хотите завладеть сердцем мужчины, точно не стоит открыто противостоять его родственникам или друзьям. Те имеют особое влияние на партнёра в начале ваших отношений или когда к этому всё только идёт. Исключите риск провала и оставайтесь милой в глазах дорогих для избранника людей. А если хотите пожаловаться парню на кого-то, подбирайте слова особенно аккуратно, чтобы не оскорбить его приятелей или семью.

Ранее Сиб.фм писал о том, что красота и сексуальность далеко не все, что любят мужчины. Напомним, что мужчины рассказали, какие фигуры им нравятся на самом деле, а также как они отличают силиконовую грудь от настоящей.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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