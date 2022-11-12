Не устоит ни один мужчина: рассекречены техники обольщения Хюррем

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Героиня сериала «Великолепный век», простая наложница Хюррем, которую все в гареме ненавидели и пытались изжить со свету, смогла не просто обратить внимание султана Сулеймана на себя, но и стать его любимой хасеки-султан. Почему бы не обратить внимание на ее техники обольщения мужчины и не применить на потенциальном партнере? О том, какими приемами обольщения пользовалась Хюррем — рассказываем в нашем материале.

Покажите, что вы особенная

Первым шагом необходимо найти в себе изюминку — то, что отличает вас от большинства девушек вокруг. Сыграйте на внешности или рискните вытворить что-то необычное. Хюррем, например, только оказавшись в гареме, в первый же день обратила внимание Сулеймана на себя. Она сначала выкрикнула имя султана, а потом притворилась, что упала в обморок. А кто поймал её в этот момент? Верно, будущий муж. Поэтому при обольщении первым делом нужно заинтересовать объект обожания — это уже упростит задачу, и влюбить мужчину в себя будет проще.

Демонстрируйте зависимость от мужчины

Ничто не тешит мужское самолюбие лучше, чем осознание, что именно он является лидером в паре. Пусть даже такие мысли подселила в голову будущего партнёра женщина. Поэтому, пытаясь кого-то соблазнить и влюбить в себя, показывайте нежную сторону, пусть избранник почувствует себя героем и придёт вам на помощь. Мужчинам очень нравится кого-то спасать — вот и покажите незащищённость, нужду в его опеке. Выступая рыцарем, способным быть сильным для дамы, он и сам вскоре начнёт тянуться к вам, чтобы снова ощутить чувство превосходства над соперниками.

Будьте яркой, позитивной и немного сумасшедшей

Мужчинам нравятся позитивные и яркие личности — покажите избраннику всю себя. Когда удалось привлечь внимание мужчины, поддерживайте образа того, что вы не такая, как все. Для этого одевайтесь ярко, красуйтесь перед избранником, излучайте добро и позитив. Показывайте ему, насколько с вами приятно быть вместе. И, конечно же, не забывайте про капельку сумасшествия. Пока все другие девушки вокруг только и думают, как показывать себя исключительно с хорошей и правильной стороны, затмите их жаждой жить здесь и сейчас.

Не забывайте о загадочности

Раскрывать все секреты сразу не стоит. Вы можете быть достаточно честной и дружелюбной с понравившимся мужчиной, чтобы не вызвать чувства недоверия. Скрытных дам никто не любит, а вот некая таинственность в девушке манит мужчин. Интерес с каждой встречей у партнёра будет лишь расти. Вскоре мужчина сам начнёт предпринимать попытки по завоеванию женщины-загадки, желая узнать секрет и сделать своей.

Не скрывайте тёплых чувств к мужчине

Ещё одна беспроигрышная техника обольщения Сулеймана у Хюррем звучала так: показывать султану любовь и не скрывать тёплых чувств. Несмотря на достаточно большое количество жён и наложниц в гареме, именно с Роксоланой султан чувствовал умиротворение и покой. Почему? Хюррем не стеснялась хвалить и поддерживать любимого, показывала привязанность и красиво говорила о том, что чувствует. Мужчины всегда очень ценят и дорожат теми женщинами, которые в нужное время делают первый шаг навстречу им.

Создавайте необычные совместные воспоминания

Создать необычные совместные воспоминания — быстрый способ влюбить мужчину. Мужчины на самом деле так же впечатлительны, как и дамы. Один из безотказных и рабочих способов влюбить в себя и обольстить — запомниться избраннику. Если вы яркая и открытая, позитивная и игривая — это хорошо, но мало. Постарайтесь стать в его жизни неповторимой. Создайте с понравившимся мужчиной особенные моменты, которые тот ещё долго будет вспоминать с теплотой и улыбкой. Как только мужчина поймёт, что такую, как вы, он никогда больше не встретит, то и отпускать не захочет.

Не конфликтуйте открыто с друзьями и семьёй избранника

Бывает, что люди не слишком нравятся друг другу. Но, если вы хотите завладеть сердцем мужчины, точно не стоит открыто противостоять его родственникам или друзьям. Те имеют особое влияние на партнёра в начале ваших отношений или когда к этому всё только идёт. Исключите риск провала и оставайтесь милой в глазах дорогих для избранника людей. А если хотите пожаловаться парню на кого-то, подбирайте слова особенно аккуратно, чтобы не оскорбить его приятелей или семью.

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