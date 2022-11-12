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Полиция расследует нападение табора цыган на женщину в автобусе №30 в Новосибирске

Фото Полиция расследует нападение табора цыган на женщину в автобусе №30 в Новосибирске
Фото Полиция расследует нападение табора цыган на женщину в автобусе №30 в Новосибирске

Скриншот: Видео группы "АСТ-54"

Новосибирская полиция проведет проверку нападения цыганок на женщину в маршрутном автобусе №30.

Сотрудники полиции проведут проверку после сообщений о нападении группы женщин цыганской национальности на пассажирку автобуса №30, сообщает пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Напомним, конфликт возник после попытки цыганок украсть у женщины пакет во время поездки вечером 11 ноября. На данный момент нет информации об исходе потасовки.

Жители города отметили, что не в первый раз видят группу женщин цыганской национальности, пытающихся украсть вещи пассажиров автобусов.

«По фактам, изложенным в выявленной в средствах массовой информации публикации, сотрудниками полиции проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются», — гласит сообщение пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области.

Напомним, в октябре цыганские дети жестоко избили собаку в Новосибирской области.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

кражи
ограбления
МВД
автобус
женщина
цыганки
маршрутка
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