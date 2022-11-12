Полиция разыскивает новосибирца, ограбившего пожилую женщину

Фото: пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области

Сотрудники «Ленинского» отдела полиции объявили в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже в отношении пожилой женщины.

По информации пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области, в пятницу, 11 ноября, около 16:40 неустановленный мужчина вырвал у 78-летней женщины из рук сумку около дома по улице 3-й Артурский переулок и скрылся. В сумке находились кошелёк с денежными средствами, банковская карта сотовый телефон и пенсионное удостоверение.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

На вид подозреваемому цыганской внешности 30 лет, его рост — около 170 см. Он был одет в черную куртку и шапку красного цвета.

Полиция просит граждан кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого в совершении противоправных деяний обратиться в отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по г. Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-64-79, 8-999-304-17-56.

Ранее Сиб.фм сообщал о проверке сотрудниками полиции ситуации с нападением цыганского табора на женщину в автобусе №30.