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Проезд в метро Новосибирска может подорожать до 30 рублей с 15 декабря

Фото Проезд в метро Новосибирска может подорожать до 30 рублей с 15 декабря
Фото Проезд в метро Новосибирска может подорожать до 30 рублей с 15 декабря

Фото: Сиб.фм

В Новосибирском метрополитене с 15 декабря проезд может подорожать до 30 рублей.

Тариф на проезд в новосибирском метрополитене может увеличиться до 30 рублей с 15 декабря 2022 года, согласно проекту, опубликованному на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, начальник подземки Новосибирска Аркадий Чмыхайло предлагал увеличить стоимость проезда до 35 рублей в связи с расходами на содержание метро.

Согласно тексту проекта, цена проезда и провоза ручной клади в метрополитене может увеличиться до 30 рублей. Отметим, в последний раз тариф увеличивался в 2016 году до 27 рублей, прежде он составлял 20 рублей.

Проект был разработан департаментом по тарифам Новосибирской области, однако пока документ находится на рассмотрении.

Ранее Сиб.фм передавал комментарий мэра Новосибирска Анатолия Локтя по предложению депутатов заксобрания о передаче правительству области полномочий по строительству метрополитена.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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тарифы
Новосибирский метрополитен
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