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Смертельное ДТП с фурой привело к огромной пробке на трассе Новосибирск-Омск

Фото Смертельное ДТП с фурой привело к огромной пробке на трассе Новосибирск-Омск
Фото Смертельное ДТП с фурой привело к огромной пробке на трассе Новосибирск-Омск

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Автомобильная авария с участием фуры осложнила движение по трассе Новосибирск-Омск утром 12 ноября.

В субботу, 12 ноября, на трассе Новосибирск-Омск произошло серьезное ДТП с участием фур. По предварительным данным, в аварии есть погибший. Об этом сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в "ВК".

На кадрах, снятых подписчиком сообщества, видно, что грузовик получил серьезные повреждения с правой стороны. От удара фуру развернуло, она перегородила движение по трассе в обоих направлениях.

Из-за аварии на участке трассы образовалась огромная пробка. Водители пытаются объехать место ДТП по обочинам.

Напомним, утром 12 ноября в Искитимском районе произошло смертельное ДТП с участием 3 автомобилей. В аварии погибла женщина-пассажир Toyota Land Cruiser.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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