Суд в Новосибирске взыскал 500 миллионов рублей с конкурсного арбитражного управляющего

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Арбитражный суд в Новосибирске взыскал 500 миллионов рублей с бывшего конкурсного управляющего по делу о банкротстве ООО "Русский купец".

В Новосибирске компания «ТД «Русский алкоголь — Сибирь» пыталась взыскать с бывшего конкурсного управляющего Дениса Пенкова 1,2 миллиарда рублей. При этом Арбитражный суд постановил взыскать сумму почти вдвое меньше — 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК-Новосибирск.

По информации издания, Пенков был конкурсным управляющим фирмы "Русский купец" на протяжении двух лет — с 2017 по 2019 годы. «Русский купец» входила в группу «НТС» новосибирских ритейлеров Насоленко.

Представители компании «Русский алкоголь» отметили, что Денис Пенков не оспорил перечисления финансов «Русского купца» в отношении организаций (ООО) «Торговая сеть Сибирь», «Ритейл центр» и «Капитал» — на общую сумму в 498,8 млн руб. Хотя эти сделки были совершены в период подозрительности.

«Суд признает, что материалами дела, по эпизоду не оспаривания сделок с ООО «Ритейл Центр», ООО «Торговая сеть Сибирь» ООО «Капитал», доказано, что заявитель доказал наличие незаконного, недобросовестного поведения арбитражного управляющего и что оно нарушает права должника и его независимых кредиторов, в том числе и самого заявителя», — сказано в тексте определения арбитража.

По другим эпизодам заявитель не сумел доказать вину бывшего конкурсного управляющего.