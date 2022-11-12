В Новосибирске более чем на треть сократится количество рекламных конструкций

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

По поручению мэра Анатолия Локтя продолжается сокращение объема городской наружной рекламы и нестационарных объектов. В 2021 году было демонтировано 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году убрано 170 рекламных конструкций, до конца года демонтируют еще около 70 объектов.

«В этом году особое внимание мы уделили двум знаковым местам города – площади и проспекту Карла Маркса и площади Калинина. Стояла непростая задача, связанная с работой рекламных операторов и собственников нестационарных объектов, не всегда размещённых на законном основании. Чтобы состоялись наши проекты, была проведена большая работа», – сообщил мэр Анатолий Локоть.

Согласно докладу начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова, к концу года в Новосибирске останется 1282 отдельно стоящие рекламные конструкции. Общее сокращение за два года составит 37%.

В 2022 году на площади им. Калинина в рамках мероприятий по установке стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» были демонтированы пять рекламных конструкции на центральном кольце площади и рядом с магазином «Чемпион». Кроме того, площадь освободили от 150 незаконных вывесок. Также силами мэрии были убраны две самовольно установленные конструкции на ул. Перевозчикова, ещё три на ул. Дуси Ковальчук и Красном проспекте – в этом году.

На проспекте им. Карла Маркса демонтировали 24 отдельно стоящие рекламные конструкции, 100 незаконных фасадных вывесок.

В активной фазе проводится работа по сокращению конструкций «сити-формата». На Красном проспекте убрали 33 незаконно установленных бокса. Такие конструкции мешают пешеходам и уборке территории, при этом нарушая внешний облик города.

По данным мэрии Новосибирска, в 2021 году общий объём убранных самовольных нестационарных объектов составил 459 единиц. За 10 месяцев 2022 года – 573. До конца года их число может возрасти до 650 единиц.

«Мы ни в коем случае не боремся с малым бизнесом. Установка такая – бизнес должен работать в законном порядке, соблюдать правила, способствовать благоустройству города, а не искажать его облик», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В дальнейшем будет рассмотрено предложение профильного управления мэрии о запрете установки нестационарных объектов на гостевых маршрутах города. Глава города поручил подготовить нормативную базу для реализации этого предложения.