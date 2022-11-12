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В Забайкалье объявили сбор на похороны президента Федерации панкратиона

Фото В Забайкалье объявили сбор на похороны президента Федерации панкратиона
Фото В Забайкалье объявили сбор на похороны президента Федерации панкратиона

Фото: Pixabay.com

Ранее президент федерации панкратиона Забайкалья покончил с собой в спортивном зале.

В Чите открыли Общий сбор средств для организации похорон президента Федерации панкратиона Забайкальского края Олега Сороканюка. Об этом сообщает издание ИА ZabNews.

«Выражаем соболезнование всей семье! Олег... Ты был для нас примером настоящего Друга, Мужа, Отца, Наставника! Мы тебя будем всегда помнить!» – говорится в сообщении клуба, где работал погибший.

Ранее Сиб.фм писал, что В Чите нашли тело президента федерации панкратиона Забайкальского края Олега Сороканюка. Об этом сообщает ИА ZabNews. Предположительно, погибший свёл счёты с жизнью, считает его окружение.

По данным издания, тело Олега Сороканюка нашли вечером 10 ноября в спортивном зале. Родственники погибшего предполагают, что его могли довести до самоубийства.

Ранее стало известно, что следователи заинтересовали спортивным лагерем, где работал президент федерации панкратиона Забайкалья. Сообщается, что там проводили проверку, а позже возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

Напомним, ранее обвиняемый в убийстве жены главврача горбольницы Искитима покончил с собой в СИЗО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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