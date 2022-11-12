«Ватная» голова: что происходит с организмом во время магнитных бурь

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Врач-невролог Ксения Овсянникова рассказала, что иногда плохое самочувствие может быть вызвано сильным влиянием циклонов.

По словам врача, циклон обычно приносит с собой облачную погоду, высокую влажность, осадки и потепление. А еще на фоне циклона падает атмосферное давление. И это, в свою очередь, может стать причиной повышения давления внутричерепного. Вот несколько признаков этого состояния:

голова кажется как будто мутной и «тяжелой»;

человек мучается от распирающей головной боли;

ощущение давления в зоне лба и глаз.

Особенно тяжело такое состояние отражается на тех, у кого внутричерепное давление и так повышено. У них, поясняет Овсянникова, могут появляться симптомы мигренеподобной головной боли, вплоть до тошноты и рвоты.

Кроме того, рост внутричерепного давления сопровождается тонусом парасимпатической нервной системы — ваготонией. Вот какие признаки этого состояния встречаются:

слабость;

низкое давление;

обморочное состояние;

сильная сонливость, даже если вы спали достаточно;

апатия;

головокружения;

проблемы с концентрацией внимания.

Помочь снять приступ головной боли помогут обезболивающие таблетки. Еще можно обратить внимание на кофеин — он считается главным венотоником. А вот эти способы помогут облегчить состояние без лекарств:

очень холодный компресс на лоб;

погреть ноги в горячей воде, чтобы снять стресс и вызвать отток крови от головы;

мокрое полотенце на шею и предплечья, чтобы улучшить венозный отток.

Есть превентивные меры, которые можно принять заранее — чтобы не слечь с больной головой в непогоду. Например, можно практиковать контрастный душ. Еще отлично помогают ежедневные кардиотренировки или просто энергичная ходьба.

Впрочем, далеко не все врачи согласны с понятием метеочувствительности. Как напоминает терапевт Анастасия Луканина, никаких данных о метеочувствительности и метеозависимости в Международной классификации болезней нет, да и проведенные исследования доказывают, что смена погоды не влияет на человека. И на самом деле все симптомы, которые проявляются одновременно с капризами погоды, вторичны и вызваны чем-то другим.

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