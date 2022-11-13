ХК "Сибирь" принёс третье поражение СКА

Фото: ХК "Сибирь"

Хоккеисты из Санкт-Петербурга в третий раз проиграли, на этот раз победителем стал ХК "Сибирь", одержавший победу со счётом 3:2.

Эта игра прошла 12 ноября. Новосибирцы сразу шли уверенно к победе. Три шайбы ХК "Сибирь" принесли Михаил Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов, сообщает пресс-служба команды.

Для Михаила эта игра стала юбилейной – 300 по счёту в КХЛ. За это время игрок принёс много побед своей команде.

СКА терпит третье поражение подряд, тем временем, как ХК "Сибирь" занял пятое место в турнирной таблице. Двумя днями ранее наша команда в упорной игре одолела столичное "Динамо".