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На канале "Россия" показали расследование Петрова о "бензиновых сапожках" в Новосибирске

Фото На канале "Россия" показали расследование Петрова о "бензиновых сапожках" в Новосибирске
Фото На канале "Россия" показали расследование Петрова о "бензиновых сапожках" в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

12 ноября на телеканале "Россия-24" вышло в эфир очередное расследование программы "Честный детектив" – на этот раз Эдуард Петров рассказал правду о нелегальных мобильных заправках.

Как и ранее анонсировалось, расследование о бензиновой мафии из Новосибирска под названием "Бензиновый сапожок" вышло в эфир второго канала 12 ноября. Как отметил автор программы, такое явление, как нелегальные мобильные заправки, захватили даже "не самый нефтяной" город России.

В течение 45 минут корреспонденты "Дежурной части" объехали несколько точек, где торгуют нелегальным топливом. В финале расследования Эдуард Петров подводит итог и отмечет, что бензин в "сапожках" – некачественный и даже опасен.

Напомним, к таким же выводам в середине сентября пришли и эксперты Народного фронта в Новосибирске: топливо оказалось непригодным для заправки автомобилей. По итогам рейдов в Дзержинском и Калининском районах торговцы были оштрафованы на 1,5 тысячи рублей.

Также напомним, что месяц назад и жители высоток начали жаловаться на опасное соседство с "сапожками", боясь взрывов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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