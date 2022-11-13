Облучает за секунды: эксперты объяснили, какую еду нельзя греть в микроволновке

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Многие из нас привыкли греть еду быстрым способом — в микроволновке. Однако эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от такого метода, так как разогретая пища может нанести серьезный вред организму.

По словам диетолога Марият Мухиной, несмотря на то что микроволновка считается безопасным оборудованием, её волны могут изменять состав части продуктов питания.

«В пище много дипольных молекул, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на другом — отрицательный. Это молекулы белка, жира и сахаров, но главное, что диполем является и сама молекула воды. Обычно молекулы расположены хаотически. Но магнетрон выстраивает их строго по направлению силовых линий поля, «плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Стоит полю поменять направление на противоположное, молекулы тут же переворачиваются на 180 градусов. За одну волну поле меняет свою полярность 2 раза, итого — 4 900 000 000 раз в секунду! Микроволновка заставляет молекулы «кувыркаться» с бешеной частотой, а трение между молекулами воды и остальными молекулами в пище их разрывает и деформирует», — объясняет специалист.

Так, к примеру, говядина, разогретая в микроволновке, может приобрести повышенное содержание канцерогена — d Nitrosodienthanolamines. К тому же изменяется структура молекул протеинов, жиров, витаминов в продукте, что вызывает и деструкцию клеток.

«Но, пожалуй, наибольшую опасность несут разогретые под микроволнами грудное молоко и молочные смеси. Некоторые из аминокислот L-пролина, входящие в состав этого молока и смесей для детей, под воздействием микроволн преобразуются в d-изомеры. Последние нейротоксичны (деформируют нервную систему) и нефротоксичны (ядовиты для почек). После разогрева ребёнок ест уже токсичную пищу»,— добавила Мухина.

Кроме того, насыщенными канцерогенами после пары минут в микроволновке становятся и каши из зерновых культур. В них выделяются свободные радикалы, образовавшиеся при трении молекул и отрыве электрона.

«Свободные радикалы — молекулы-вампиры, восстанавливающие утерянный электрон за счёт здоровых клеток слизистой ЖКТ. Неслучайно мы имеем неутешительную статистику: уровень смертности от болезней органов ЖКТ вырос в 2017 году до 63,3 на 100 тыс. населения, что на 28,1% выше, чем число умерших в 2012 году, — 49,4 на 100 тыс. населения», — уверена диетолог.

Врач-диетолог Алексей Добровольский добавил, что теряют витамины и замороженные продукты.

«Особенно это касается ягод, таких как клубника, вишня и клюква. Под воздействием микроволн разрушается до 60% витамина C. Лучше не класть в микроволновку и некоторые овощи. К примеру, алкалоид соланин, содержащийся в баклажанах, становится вредным из-за канцерогенной трансформации вещества под воздействием микроволн. Часть витаминов теряет брокколи», — считает врач-диетолог.

По словам экспертов, изменяется и состав картофеля после встречи с микроволновкой.

«Крахмал в нём подвергается гидролизу микроволнами, что приводит к образованию тяжёлых изомеров и снижению питательной ценности. Как результат — у человека ухудшается работа поджелудочной железы», — уточняет Мухина.

Рискуют здоровьем офисные сотрудники, которые каждый день разогревают еду в пластиковых контейнерах без значка «разрешено для использования в микроволновке».

«Используя их, мы добавляем в еду порцию канцерогенов, так как часть токсичных веществ переходит из пластика в продукты. Содержащиеся в пластике вещества отрицательно влияют на эндокринную систему, что со временем приводит к серьёзным проблемам со здоровьем — аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению, некоторым видам рака и пр.», — говорит Добровольский.

Кроме того, нельзя класть в микроволновку продукты в сплошной оболочке.

«Прежде всего это касается яиц. При разогревании продукта происходит выделение водяных паров и, если продукт находится в оболочке, создаётся внутреннее давление, которое может привести к взрыву. И не всегда продукция взрывается внутри печи, это может произойти и после того, как её достали. То же самое происходит с едой в герметичной полиэтиленовой упаковке», — рассказывает доцент кафедры неорганической химии МГУ Андрей Дроздов.

Также лучше воздержаться от разогрева пищи до больших температур.

«Если температура блюда или напитка превышает 50°С, то на поверхности зубной эмали образуются микротрещинки, но ещё хуже — у человека повышается риск развития рака пищевода. Ферменты желудочного сока активно функционируют при 36—37°С, поэтому еда такой температуры начинает перевариваться сразу. Горячая или холодная пища, поступающая в желудок, достигает 37°С лишь через 15–20 минут», — добавляет Мухина.

В целом эксперты рекомендуют не злоупотреблять микроволновкой, а при её использовании строго соблюдать рекомендации по разогреву: «Если вы будете разогревать еду под действием 1000 Вт в течение 1–3 минут, то продукт потеряет наибольшую часть своих свойств. Для того чтобы структура продукта менялась несущественно, оставляйте его в печи на 6–7 минут при 800 Вт. Тогда она равномерно прогреет еду практически без последствий», — подытожили специалисты.

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