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После снегопада на дорогах Новосибирской области работают почти 600 единиц техники

Фото После снегопада на дорогах Новосибирской области работают почти 600 единиц техники
Фото После снегопада на дорогах Новосибирской области работают почти 600 единиц техники

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В эти выходные в Новосибирской области почти без перерывов идут снегопады, поэтому на дорогах региона дежурит до 1 000 человек.

Уже 11 ноября на дороги Новосибирской области вышли работать 592 единицы техники, которую обслуживают тысяча рабочих. На трассах борьбой со снегом занимаются несколько подрядчиков.

«Перепады температуры осложняют дорожную обстановку. Просим водителей, по возможности, отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Тем же, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости», – предупредили в ТУАД Новосибирской области.

Автолюбителей, которые отправились в дальние поездки, дорожники просят быть внимательнее, а в случае ЧС просят звонить по телефонам: 335 81 55, + 7 913 949 00 30 и 730 (для абонентов МТС).

Снег продолжает идти и в самом Новосибирске, от чего в некоторых дворах уже образовались существенные сугробы. Напомним, в прошлую пятницу прокуроры выявили 40 нарушений в уборке столицы Сибири.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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