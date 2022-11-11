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Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября
Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ночь на 11 ноября Новосибирск накрыло плотным снежным покровом, который уже к утру подтаял и смешался с грязью и пылью. После этого передвижение по дорогам стало затруднительным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фотограф Сиб.фм сделал 10 кадров ноябрьского города, в котором свежевыпавший снег превратился в слякоть.

На автомобильных магистралях снежные осадки дополнительно смешались с грязью.

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 2

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 3

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 4

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 5

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 6

Так утром 11 ноября выглядело большинство придомовых территорий: мокрый снег остался на дорогах плотным скользким слоем.

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 7

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 8

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 9

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 10

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 11

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 12

Снег укрыл не только дороги и дворы, но детские площадки, переходы и лестницы. На некоторых из них снежный покров уже успел подмёрзнуть или стать более жёстким.

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 13

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 14

Ранее в мэрии сообщили о закупке 65 тысяч тонн противогололёдных материалов на зиму: как следует из озвученных данных, на дорогах города будут использоваться смесь соли и отсева дробления горных пород, и реагент «Бионорд».

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 15

На ноябрь 2022 года в Новосибирске есть 465 единиц спецтехники для использования зимой, её готовность составляет 64%.

Тем не менее, 11 ноября прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил организовать проверку качества уборки снега в Новосибирске.

Фото Грязная пятница в Новосибирске: фоторепортаж с улиц города после снегопада 11 ноября 16

Мокрый снег и температура ниже нуля сохранятся в Новосибирске и на предстоящих выходных. Предупреждают синоптики и о возможной гололедице, а также метелях.

Также до 13 ноября в городе прогнозируются перепады температур, что может привести к образованию ледяной корки на дорогах: профильные службы призывают водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
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