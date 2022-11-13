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Сбитого депутатом мальчика в Татарске научит рисовать Никас Сафронов

Фото Сбитого депутатом мальчика в Татарске научит рисовать Никас Сафронов
Фото Сбитого депутатом мальчика в Татарске научит рисовать Никас Сафронов

Фото министерства здравоохранения Новосибирской области

Сбитый депутатом Сергеем Мамонтовым мальчик вернулся в Татарск – сейчас его мама Светлана перебирает многочисленные предложения.

До Татарска вписанные из Новосибирской областной больницы добрались ещё в пятницу, 11 ноября, на машине "Единой России".

«В пятницу нас обследовали от и до, как и при поступлении. Выписали нас на основании обследования, — говорит Светлана.

– Месяц нам нельзя будет ходить в школу, а потом уже в обычном режиме. Сына надо будет ещё отправить в санаторий».

Пока Богдану не рекомендуют активных занятий, но ребёнку поступает очень много интересных предложений от известных россиян.

«Свяжитесь со мной, если вам нужна моя помощь. Если человек переехал на машине ребенка, не вызвал скорую, не оказал первую медицинскую помощь, а просто оставил маленького человека умирать, он должен сидеть в тюрьме», — прокомментировала ситуацию известный блогер Ида Галич.

Свою посильную помощь Светлане предложил и художник Никас Сафронов, который обещает нарисовать портрет мальчика, погулять с ним по Москве и обучить художественному искусству.

Фото Сбитого депутатом мальчика в Татарске научит рисовать Никас Сафронов 2

Также Светлана рассказала Сиб.фм, что её несколько раз звонила жена исключённого из партии "Единая Россия" и отстранённого от работы депутата.

"Люди его видели в городе. Город маленький, и все друг друга знают. Я так поняла, что он будет дома под подпиской о невыезде. Будем ожидать суда. А где он его будет ожидать, мне без разницы. Нас уже ждёт следователь в Татарске, чтобы расставить все точки над и",

— сообщила Сиб.фм Светлана.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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